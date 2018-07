Arquivo com o número de mais de 400 mil cartões de crédito foi divulgado por hackers da Arábia Saudita

JERUSALÉM – Hackers publicaram detalhes sobre milhares de cartões de crédito israelenses ativos, depois de invadir sites em Israel, anunciou o presidente-executivo da maior operadora israelense de cartões de crédito nesta terça-feira, 3.

Dov Kotler, presidente-executivo da Isracard, subsidiária do Bank Hapoalim, anunciou em comunicado que um arquivo contendo 400 mil números de cartões de crédito israelenses havia surgido na internet, mas que a empresa anunciou em comunicado que a maioria era incorreta ou inválida.

Reportagens na mídia israelense informaram que um grupo que opera da Arábia Saudita havia invadido diversos sites em Israel a fim de obter os números.

Kotler disse que a Isracard havia analisado as informações e constatado que apenas cerca de 14 mil dos números de cartão de crédito divulgados eram válidos, entre os quais seis mil emitidos por sua empresa.

Alguns dos números de cartão de crédito roubados foram usados em transações na internet, mas Kotler informou que a Isracard havia bloqueado novas transações e que os clientes prejudicados seriam reembolsados.

Ele informou que havia cerca de sete milhões de cartões de crédito ativos na economia israelense.

