Hackers sequestram comunidades no Facebook

Em uma “missão de paz”, a organização Control Your Info assumiu o controle de centenas de comunidades da rede social Facebook. A ação foi notada na manhã de terça-feira (10). A intenção do ataque seria chamar atenção para uma falha no sistema, que permite que grupos sem administradores possam ser dominados por qualquer usuário.

12/11/2009 | 17h42

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo