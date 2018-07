Os piratas virtuais criaram uma página do Facebook com o nome de R.I.P. Steve Jobs, na qual afirmam que a Apple planeja presentear os usuários da rede social com 50 iPads.A página cresce a um ritmo de cinco seguidores por segundo e já conta com 80 mil possíveis vítimas. O link encaminha os interessados no prêmio a uma página que afirma que para os internautas ganharem o prêmio da Apple devem se inscrever num serviço de SMS por um preço de 1,43 euros por mensagem.

O usuário não recebe o prêmio prometido, mas sim um grande número de mensagens publicitárias em seus celulares e ainda precisam pagar o preço estipulado pelos hackers.

Não é a primeira vez que os criminosos utilizam essa página, que já foi usada em ocasiões como o décimo aniversário do atentado às Torres Gêmeas e o lançamento do novo iPhone.

