A Microsoft disse que as vendas do novo game Halo: Reach movimentaram 200 milhões de dólares no mundo no dia de lançamento do título, criando um ambiente favorável para o lançamento do sistema Kinect do Xbox 360.

Halo: Reach é chave para que a Microsoft tome a liderança de vendas durante a temporada de compras de fim de ano. A empresa e seus concorrentes Nintendo e Sony disputam com novos produtos e procuram reverter a atual tendência de queda na indústria.

Phil Spencer, vice-presidente do Microsoft Game Studios, disse que a falta de títulos de peso é culpada pela queda na indústria e que o sucesso de Halo: Reach reforçará as vendas do Xbox 360.

“Estamos muito animados com os números de Halo: Reach“, disse ele à Reuters durante a Tokyo Game Show, acrescentando que o número de jogadores que jogaram o título na Xbox Live, a rede online da Microsoft, chegou ao nível de Halo 3, o título anterior da série. O executivo não detalhou números.

Spencer disse que os 200 milhões de dólares fazem de Reach o maior lançamento de games este ano. Halo 3 movimentou mais de 300 milhões de dólares globalmente na primeira semana de lançamento. As vendas de Halo 3 no primeiro dia não foram disponibilizadas pela Microsoft.

A franquia Halo já vendeu mais de 34 milhões de cópias em nove anos, movimentando mais de 2 bilhões de dólares em receita.

A Microsoft começará a vender seu sistema de controle por movimentos Kinect em 4 de novembro nos Estados Unidos.

// Antoni Slodkowski e Sachi Izumi (Reuters)