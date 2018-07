Site ganha botão para iniciar um chat em vídeo

SÃO PAULO – A funcionalidade de chat em vídeo do Google+, o Hangout, está disponível também no YouTube. A ferramenta de videoconferências permite que se converse com até dez pessoas ao mesmo tempo dentro da rede social.

O YouTube recebeu o ícone “Comece um Hangout no Google+”, que aparece ao clicar em “compartilhar”, abaixo da janela do vídeo.

A ideia é que a integração possibilite a discussão e o compartilhamento de conteúdo através do YouTube.