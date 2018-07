Em uma visita ao Lab 126, a divisão de desenvolvimento de novos produtos da Amazon, o repórter Nick Bilton, do New York Times, ouviu boatos de que a empresa estaria trabalhando no lançamento de outros equipamentos digitais além do Kindle.

A evidência maior está no fato de que a equipe ter aumentado nos últimos tempos, principalmente na área de hardware. A maioria desenvolve novas versões e melhorias para o e-reader que hoje é o produto principal da empresa, mas existe a chance que eles também estejam trabalhando em outros protótipos.

Imagem de tela dobrável da Touchco, start-up comprada pela Amazon (Foto: NYT)

A preferência seria por produtos que possam receber conteúdo digital vendido na megastore virtual, como um mp3 player ou um smartphone. Uma pessoa familiarizada com os negócios da Amazon, que não foi identificada pelo jornal, disse que hoje o projeto de desbancar Apple e Google na telefonia celular parece “inalcançável”, mas que a companhia não o rejeita no futuro.

“O objetivo inicial do Jeff Bezos era que o laboratório construísse muitos outros dispositivos. Temos projetos de tocadores de mp3 e outros eletrônicos”, disse a pessoa.