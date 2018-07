Cerca de 4 mil vídeos são postados por dia no YouTube e já totalizam mais de 44 milhões de visualizações

SÃO PAULO – Na semana passada fizemos a pergunta ‘Será Harlem Shake o próximo Gangnam Style?’. A resposta é definitivamente sim, mas de uma maneira bem diferente. Enquanto o clipe do sul-coreano Psy se destacou pelas visualizações únicas até alcançar o recorde de 1 bilhão de views, o hit Harlem Shake ganha destaque pela quantidade de vídeos com pessoas dançando a música, sem qualquer relação com um clipe oficial de divulgação.

A constatação do fenômeno vêm do próprio Youtube, através do seu blog que analisa as principais tendências do site. Cerca de 4 mil vídeos do Harlem Shake são postados por dia e o número segue crescendo.

Com o aumento no número de vídeos, já existem até categorias específicas, como os feitos em escritórios, pelas forças armadas americanas ou por equipes de natação.

Outro detalhe importante foi a chegada do vídeo no círculo de pessoas famosas, como Jimmy Fallon e a dupla Matt & Kim. Versões brasileiras ainda são poucas, mas também começam a aparecer. Que recorde Harlem Shake irá bater?

Enquanto isso, Baauer, o DJ produtor da faixa, também fica popular – são 60 mil likes no Facebook e 30 mil seguidores no Twitter. Até o início do mês sua página no Facebook recebia cerca de 2 mil likes por semana, agora são quase sete mil por semana. Ou seja, nada divulga melhor um artista hoje em dia do que ser um fenômeno viral.

Baauer acompanha de perto a transformação de sua música em fenômeno com um tumblr reunindo algumas versões.