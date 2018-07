??? Livros da série vão ganhar formato de e-book e vão ser vendidos em site especial, deixando as livrarias de fora

Site Pottermore vai ao ar em 31 de julho

LONDRES – Harry Potter combateu as forças do mal e agora se prepara para conquistar a web com e-books, o que está alarmando a indústria que ajudou a autora J.K Rowling a se tornar bilionária.

Rowling anuciou na terça-feira, 21, que seus sete livros sobre a história do menino mago serão vendidos como e-books a partir de outubro, por meio do seu novo portal, o Pottermore.

O acordo de longo prazo para a distribuição da série em formato eletrônico vem como uma poção amarga para as livrarias, que agora vão ficar de fora de uma saga muito rentável.

“Você não pode ficar para trás do progresso”, disse Rowling para repórteres de Londres. “Os e-books estão aí e vieram para ficar.”

A série de Harry Potter estará disponível também em audiobooks, traduzidos em diversas línguas como inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e japonês. Os preços ainda não foram definidos. Ao vender diretamente para os fãs, o site Pottermore estará ignorando grandes varejistas online, como a Amazon. No entanto, o formato dos e-books é compatível com o reader da empresa, o Kindle e também com o Sony Reader e iPad, da Apple.

Tom Turcan, gerente de operações do Pottermore, disse que Rowling queria “tornar os livros disponíveis para todos e não apenas para pessoas que possuem um conjunto específico de dispositivos, ou ligado a um determinado conjunto de plataformas.”

Phil Jones, diretor-adjunto do The Bookseller, uma resvista londrina especializada em publicações, disse que se havia alguém que poderia apostar em uma quebra de relações com as redes varejistas online esse alguém era Rowling, cujos livros em formato tradicional venderam 450 milhões de cópias ao redor do mundo. “Não creio que outro autor possa criar seu próprio site e vender seus próprios livros por ele. Acho que ela será bem sucedida, haverá hordas de fãs, que irão comprar centenas de milhares de e-books”, disse.

Jon Howells, porta-voz da cadeia britânica Waterstone, disse que os lançamentos dos livros de Harry Potter, que durante anos atraíram uma multidão de fãs trajados como os personagens, aguardando a abertura da loja à meia noite agora torna-se uma lenda para todas as livrarias . “Estamos desapontados com isso. Fomos um fato chave para o crescimento da série, desde que o primeiro livro foi publicado. E agora somos proibidos de vender os tão esperados e-books.”

Pottermore. O site Pottermore vinha sendo objeto de intensa especulação entre os fãs, uma vez que foi ao ar com os dizeres “em breve”. Rowling revelou recentemente que é um site concebido para imergir os usuários em seu intrincado mundo dos bruxos.

O site permite aos fãs se aprofundar na Escola de Magia Hogwarts, comprar varinhas no Beco Diagonal, viajar para a imaginária da Plataforma 9 3/4, da estação de trem King Cross, em Londres e até ser escolhido para uma das quatro casas da escola, pelo famoso Chapéu Seletor.

Ao longo do caminho são lutas de varinha, jogos e novas informações sobre os personagens amados em todo o mundo, incluindo os parentes grosseiro de Harry, os Dursley.

Pottermore foi registrado em 2009 pela Warner Bros, que distribui o filmes de Harry Potter. Mas o site é uma parceria com a Sony Corp e sua online loja é descrita como “um potencial local para vendas de produtos Sony”. O porta-voz Mark Hutchinson disse que a Sony foi escolhida como o parceiro mais adequado.”

O site vai ao ar oficialmente em 31 de julho, quando 1 milhão de usuários registrados serão escolhidos em uma

competição para ter acesso ao conteúdo antes do resto do mundo. Somente em outubro ele será aberto a todos os usuários e, além do inglês, estará traduzido para o francês, alemão e espanhol.

Segundo Rowling, inicialmente o site seguirá o enredo do primeiro livro Harry Potter e Pedra Filosofal‘, com as seis outras aventuras sendo adicionadas posteriormente. Os fãs de Harry Potter poderão se deliciar com o novo mundo digital, mas Rowling disse que pretende manter a ênfase do site firmemente na palavra escrita. “Tivemos um monte de pedidos de jogos online, mas queria puxar o foco para a leitura”, disse.

