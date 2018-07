Série do bruxo criado por J.K. Rowling lidera no Brasil e nos EUA. FOTO: Reprodução Série do bruxo criado por J.K. Rowling lidera no Brasil e nos EUA. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se você esteve no Facebook nos últimos meses, com certeza deve ter visto (ou até ter feito) várias listas de “10 livros que marcaram” a vida dos seus amigos e contatos da rede social. Agora, o Facebook divulgou o resultado compilado dessa pesquisa aqui no Brasil: “Harry Potter” (da britânica J.K. Rowling), “A Culpa é Das Estrelas” (de John Green) e “O Pequeno Príncipe” (de Antoine de Saint-Exupéry) foram os livros mais citados.

Ao todo, foram mais de 20 mil contribuições, captadas de forma programática. A média dos participantes era de 28,1 anos, e 72% das mensagens foram feitas por mulheres. Outra curiosidade é que, à exceção da Bíblia, todos os livros incluídos no top 10 foram escritos nos últimos cem anos.

Veja a lista na íntegra, fornecida pelo Facebook Brasil.

1. Harry Potter, de J.K. Rowling

2. A Culpa é das Estrelas, de John Green

3. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry

4. A menina que roubava livros, de Markus Zusak

5. A Cabana, de William P. Young

6. Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini

7. Jogos Vorazes, de Suzanne Collins

8. A Seleção, de Kiera Cass

9. Coração de Tinta, de Cornelia Funke

10. Bíblia

Nos Estados Unidos, a lista é um pouco diferente, incluindo clássicos como “1984″, de George Orwell, e “O Grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald, além de conter o brasileiro “O Alquimista”, de Paulo Coelho.

1. Harry Potter, deJ.K. Rowling

2. O Sol é Para Todos, de Harper Lee

3. O Senhor dos Anéis, de JRR Tolkien

4. O Hobbit, de JRR Tolkien

5. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen

6. Bíblia

7. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams

8. Jogos Vorazes, de Suzanne Collins

9. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger

10. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis

11. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

12. 1984, de George Orwell

13. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott

14. Jane Eyre, de Charlotte Bronte

15. A Dança da Morte, de Stephen King

16. E O Vento Levou, de Margaret Mitchell

17. Uma Dobra no Tempo, de Madeleine L’Engle

18. O Conto da Aia, de Margaret Atwood

19. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis

20. O Alquimista, Paulo Coelho