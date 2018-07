O game Harry Potter and the Deatlhy Hallow: Part 1 (Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1), um jogo de ação no qual será preciso lutar para sobreviver em uma “busca desesperada” para encontrar e “destruir as horcruxes de Voldemort” (responsáveis por sua imortalidade), está disponível desde esta quarta-feira, 17, em diversas formas (veja o trailer do game acima).

O jogo, desenvolvido por EA Bright Light Studio, está disponível para celulares, Nintendo DS, Wii, PC e para Xbox 360, além de servir para Kinect (dispositivo da Microsoft para jogar o Xbox 360 sem comandos), que permite “lançar magia e feitiços por meio de gestos”.

Os usuários poderão usar pela primeira vez a varinha de Harry Potter como “arma definitiva” para “se proteger e derrotar seus atacantes”, anunciaram em comunicado a divisão EA Play da Electronic Arts e a produtora Warner Bros Interactive Entertainment.

“Não há dúvidas de que este é o jogo mais emocionante de Harry Potter que desenvolvemos até o momento”, acrescenta no comunicado Jonathan Bunney, vice-presidente e chefe de produção da EA Bright Light.

