Richard Plepler, CEO da HBO no evento da Apple. FOTO: Robert Galbraith/Reuters Richard Plepler, CEO da HBO no evento da Apple. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO PAULO – A emissora HBO anunciou nos Estados Unidos um serviço de streaming para concorrer com a Netflix. Custando US$ 14,99 por mês, o HBO Now estará disponível apenas em aparelhos da Apple nos primeiros três meses.

A estreia do serviço será em abril, mês que também marca a volta de Game of Thrones, a produção mais popular da emissora. O preço da mensalidade será mais caro que o da Netflix nos EUA, que hoje é de US$ 8,99 para novos usuários.

O HBO Now oferecerá programação original da emissora, assim como filmes. Depois dos três meses iniciais com a Apple, o serviço poderá ir para outros canais digitais, com quem a HBO está atualmente em negociação.

A novidade foi anunciada no evento da Apple que apresentou o Watch. O presidente da Apple, Tim Cook, chamou o presidente da HBO, Richard Plepler, no palco para falar sobre a novidade. “Amamos a HBO. Eles criaram shows pioneiros que se tornaram parte da nossa cultura e ajudaram a moldar nossa cultura”.