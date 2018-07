Lançamento do serviço deve coincidir com a estreia da nova temporada de Game of Thrones. FOTO: Reprodução Lançamento do serviço deve coincidir com a estreia da nova temporada de Game of Thrones. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO - A rede de televisão HBO está em conversações com a Apple, Google e algumas outras empresas para formar uma parceria no lançamento de seu serviço de streaming de vídeo.

O serviço deve custar no varejo em torno de US$15 por mês e será lançado no próximo mês, já que foi programado para coincidir com a estreia da temporada de grande sucesso da série “Game of Thrones”, da HBO, segundo o International Business Times, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A HBO, que está ampliando os planos para uma versão sob demanda de seu canal de maior custo, o STI, está em conversações com pelo menos cinco empresas, como Apple e Google, para distribuir o serviço de internet, informou a Bloomberg, citando pessoas a par do negócio.

A TiVo Inc, que produz gravadores digitais de vídeo, está negociando com a HBO a distribuição do serviço, disse seu executivo-chefe, Tom Rogers, à Bloomberg.

“Nós sabemos que há grande expectativa em torno do nosso serviço independente de streaming”, afirmou um porta-voz da HBO em um comunicado. “E quando tivermos detalhes para compartilhar, faremos isso.”

Representantes da Apple e Google não responderam imediatamente aos pedidos de comentários por e-mail.

/ REUTERS