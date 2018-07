Séries como a consagrada Os Sopranos fazem parte do acordo entre HBO e Amazon. Séries como a consagrada Os Sopranos fazem parte do acordo entre HBO e Amazon. FOTO: AP Photo/HBO

NOVA YORK – Alguns programas da HBO e o serviço de transmissão via Internet HBO Go estarão disponíveis mês que vem para clientes Amazon Prime, disseram as companhias nesta quarta-feira, em uma jogada que pode afastar clientes do Netflix.

As companhias disseram que esta é a primeira vez que o HBO, canal à cabo premium de propriedade da Time Warner, licencia sua programação para um serviço de transmissão on-line por assinatura. Clientes do Netflix não conseguem assistir programas do HBO pelo serviço.

Já os clientes da Amazon Prime terão acesso à programação da HBO a partir de 21 de maio. Mas a maior parte será de programas mais antigos como Os Sopranos, The Wire ou temporadas anteriores de séries que atualmente estão no ar, como True Blood.

O HBO disse que episódios de outros programas como Girls, The Newsroom e Veep somente estarão disponíveis após três anos de exibição no canal.

O popular serviço de transmissão HBO Go também estará disponível na Amazon Fire TV, um novo dispositivo de TV baseada em internet, até o final do ano.

