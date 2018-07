Agora será possível assistir a The Sopranos e outros seriados sem ser assinante de TV a cabo. FOTO: AP Agora será possível assistir a The Sopranos e outros seriados sem ser assinante de TV a cabo. FOTO: AP

SÃO PAULO – Responsável por grandes séries e filmes, como Os Sopranos, Game of Thrones e Sex and the City, a HBO anunciou nessa terça-feira que vai lançar um serviço de assinatura próprio sem ligação com operadoras de TV a cabo nos EUA. A informação foi confirmada pelo CEO da empresa, Richard Pepler. “Vai ser uma grande transformação para a nossa companhia”, declarou ele ao site americano The Verge.

Atualmente, a empresa já tem um serviço de assinatura aos moldes do Netflix, o HBO Go, mas ele é vendido de forma vinculada com operadoras de TV a cabo nos EUA. O novo serviço, que provavelmente será expandido para o resto do mundo de acordo com seu sucesso inicial, funcionará de forma independente, via internet.

Ainda não está claro se haverá diferenças entre os assinantes a cabo e os do ‘novo’ HBO Go — Pepler comentou apenas que a empresa vai “trabalhar com seus parceiros atuais e explorar novos modelos de negócio”.

Para a empresa, a movimentação pode ser útil para atrair novos espectadores para seus projetos. “Só nos EUA, são 80 milhões de lares que ainda não têm HBO, mas que podem ter com o novo serviço”.