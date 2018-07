Hugh Hefner, o fundador da Playboy que já foi casado duas vezes, está noivo mais uma vez. O empreendedor de 84 anos disse, no sábado 25, através de um tweet, que ele e sua namorada Crystal Harris, de 24 anos, ficaram noivos na sexta-feira.

“Quando dei o anel para Crystal, ela caiu em lágrimas. Foi a lembrança de Natal mais feliz que tenho”, Hefner escreveu no Twitter. Ele que fundou a revista em 1953, se separou de sua segunda esposa, Kimberley Conrad, no início de 2010. Seu primeiro casamento com Mildred Williams terminou num divórcio em 1959.

Harris foi a Coelhinha da Playboy no mês de dezembro de 2009.

Hefner, conhecido em todo o mundo por seu apelido Hef, é um dos principais nomes pela luta dos direitos civis e igualidade entre gêneros, publicou matérias desafiando o McCarthismo e a Guerra do Vietnã, além de apoiar causas gay e a legalização da maconha.

Com uma capa apresentando uma foto de calendário de Marilyn Monroe, Hefner publicou a primeira edição de sua revista na cozinha de seu apartamento. Ela chegou às bancas em dezembro de 1953 e vendeu 51 mil exemplares – o suficiente para financiar a segunda edição – que abriu-lhe as portas para criar sua corporação internacional multimilionária./REUTERS