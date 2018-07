Ahn Young-joon/AP Photo Sul coreanos assistem à notícia de que o herdeiro da empresa Samsung, Lee Jae-yong, foi condenado a cinco anos de prisão por corrupção.

Um tribunal da Coreia do Sul condenou ontem o bilionário Lee Jae-yong, herdeiro e vice-presidente da Samsung, a cinco anos de prisão por crimes como corrupção, desfalque, ocultação de recursos no exterior e lavagem de dinheiro. A decisão pôs fim a um julgamento de seis meses, que começou em meio a um escândalo após o impeachment da presidente sul-coreana, Park Geun-hye. Entre os crimes atribuídos a Lee está o de pagar propina à ex-presidente para receber favores.

Herdeiro e um dos principais líderes da maior fabricante de smartphones do mundo, Lee está preso desde fevereiro. Na audiência de ontem, ele apareceu vestindo terno preto, sem gravata. Após o veredicto, ele foi escoltado por oficiais de Justiça de volta à cadeia.

“Esse caso é de suma importância para Lee e os executivos da Samsung”, disse o juiz Kim Jin-dong, ao anunciar sua decisão. Para o juiz, Lee, como herdeiro principal da gigante sul-coreana, foi quem mais se beneficiou de favores prestados pelo governo à empresa.

Atualmente, a Samsung é o principal conglomerado sul-coreano, com mais de 60 empresas afiliadas e ativos que ultrapassam US$ 320 bilhões. A empresa também é a maior fabricante global de smartphones, com mais de 20% de participação nas vendas, bem à frente de sua maior rival, a Apple.

Na audiência, o executivo negou as acusações. Em entrevista a jornalistas, seu advogado Song Wu-cheol disse que vai apelar da decisão. “O veredicto é inaceitável”, disse Song, acrescentando que acredita que a inocência de seu cliente será confirmada pelas instâncias mais altas da Justiça sul-coreana. A expectativa é de que o caso chegue à Suprema Corte da Coreia do Sul em 2018.













Herdeiro da Samsung é condenado a cinco anos de prisão

Impacto. A decisão é um marco para a Coreia do Sul, onde empresas familiares tradicionais ajudaram a recuperar a economia do país, devastado após a Guerra da Coreia nos anos 50. Hoje, o país virou uma potência econômica global e um dos principais centros de inovação do mundo. Contudo, muitos executivos, incluindo o pai de Lee, foram acusados de crimes de corrupção e evasão de divisas no passado. Todos, porém, receberam perdão presidencial, uma vez que governo e sociedade temiam o efeito dos casos na economia do país.

Para se ter ideia, a soma do valor de mercado das empresas da Samsung com capital aberto representa hoje aproximadamente 30% do valor de mercado do índice da bolsa de valores sul-coreana Kospi.

Para analistas, o episódio fará a Samsung se tornar um símbolo das relações intricadas e perigosas entre políticos e as empresas familiares. “É um ponto de virada”, diz Chang Sea-jin, professor de negócios no Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul. “No passado, essas empresas não precisavam ter medo das leis, porque eram lenientes. Agora, a decisão sobre Lee abre um precedente para julgamentos mais rigorosos.”

Vácuo. Lee faz parte da terceira geração no comando da Samsung. Ele tem dirigido as operações da empresa desde que seu pai, Lee Kun-hee, sofreu um ataque cardíaco em 2014. Alguns investidores temem que o vácuo de liderança na empresa após a prisão do executivo possa reduzir a força da gigante para se manter na liderança do mercado de tecnologia.

Após o anúncio da decisão da Justiça, as ações da Samsung na bolsa sul-coreana operaram no terreno negativo e encerraram o pregão em queda de 1%, levando o valor de mercado da empresa para US$ 281,6 bilhões.

Amargor. A prisão de Lee Jae-yong deu um fim amargo a uma semana importante para a Samsung: na quarta-feira, a empresa anunciou o seu novo smartphone, o Galaxy Note 8.

Mais do que um simples lançamento, o aparelho era o passo final para superar o fracasso da companhia com sua versão anterior, o Galaxy Note 7. Lançado em agosto de 2016, o aparelho foi retirado do mercado dois meses depois por problemas com sua bateria: em diversos países foram registrados explosões e incêndios. O incidente custou US$ 5 bilhões aos cofres da Samsung.

O novo aparelho foi recebido com atenção, mas teve poucos destaques – para analistas, a Samsung “arriscou pouco”.

O problema de imagem, porém, não teve grande impacto nos resultados da empresa. No segundo trimestre deste ano, a companhia registrou lucro de US$ 9,9 bilhões.

Esse foi o trimestre mais lucrativo da história da empresa, superando a marca anterior de 2013, quando o negócio de smartphones da Samsung estava em alta. Desta vez, o sucesso se deve à divisão de chips, responsável por 70% dos lucros da sul-coreana. Além disso, a empresa também contou com ajuda das boas vendas do Galaxy S8, primeiro smartphone que a empresa lançou após o Note 7. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS