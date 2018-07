Seis mil pessoas sendo hipnotizadas ao mesmo tempo, pelo Twitter e Facebook. É o que promete o hipnotizador Chris Hughes, que marcou para às 18:30 de hoje – Dia Mundial da Hipnose – a sessão em massa. Com o ato, Hughes quer entrar para o Guiness Book com o maior número de pessoas colocadas em transe ao mesmo tempo – ele promete que os hipnotizados não conseguirão levantar de suas cadeiras e irão abrir os olhos juntos quando tudo acabar. Todos os voluntários se inscreveram no Social Trance, nome do evento, também pelas redes sociais.

Hughes pretende colocar pessoas de 85 países em transe, por meio de um audiocast – os participantes precisam estar munidos apenas de fones de ouvido ou caixas de som. Em qualquer momento, bastará abrir os olhos para quebrar o transe. O hipnotizador recomenda que o internauta esteja em um lugar silencioso e permaneça sentado em uma poltrona confortável. Estão vetados menores de 18 anos, grávidas, pessoas com doenças mentais e que estiverem sob o efeito de álcool ou drogas.

Ao jornal britânico The Independent, Hughes disse que a partir de um minuto do início da sessão, “os que estiverem o ouvindo passarão de forma gradual a entrar em um nível de relaxamento e irão apreciar muito”. O hipnotizador elenca os benefícios de sua técnica: “Quando alguém é hipnotizado, pode, em um estado de subconsciência, compreender ideias que de outra forma acharia muito difícil”, e “esta sessão irá ajudar as pessoas a alcançarem os que desejam em 2010 e também fará com que elas comecem bem o ano”.

Sobre seu método de encontrar voluntários e de fazer a sessão por meio de redes sociais, Hughes acha que será uma ótima oportunidade para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre seu trabalho. “As redes sociais são um meio de conectar as pessoas e isso será ótimo para todos saibam mais sobre a hipnose”.

Para participar da sessão, você deve se inscrever aqui. Às 18:30, quem estiver cadastrado será redirecionado para uma outra página, onde será feita a sessão por audiocast.

Atualização às 19:18 – A sessão de hipnose já terminou e você pode baixá-la aqui.