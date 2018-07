O longa Rio, eu te amo, com estreia prevista para 2011, trará a ideia de colaboração para o cinema brasileiro. Ele será filmado a partir de histórias sugeridas pelos interenautas por meio do Twitter @rioeuteamo. O longa faz parte da série Cidades do Amor (Cities of Love), criada pelo produtor francês Emmanuel Benhiby, a mesma dos filmes Paris, je t’aime (2006) e New York, I love you (2009). No Brasil, o filme terá entre os diretores José Padilha (Tropa de Elite e Ônibus 174) e Fernando Meirelles (Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, Cidade de Deus).

O filme sobre o Rio terá o mesmo formato, com 10 histórias de amor que acontecem na cidade mais conhecida do Brasil. A produção do longa quer usar a internet para recolher histórias românticas que se passaram na capital fluminense, além de sugestões de atores para o elenco e lugares da cidade que podem servir como cenário. Após uma avaliação, as sugestões poderão fazer parte do roteiro do filme. Mais informações no site oficial.