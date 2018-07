Steve Ballmer lançará em Nova York o Windows 8 e o Surface, que determinarão o futuro da empresa na era pós-PC

NOVA YORK – Já faz algum tempo que a Microsoft planeja abrir uma loja na Times Square, no coração pulsante de Nova York. No meio dos letreiros luminosos e lojas lotadas, porém, tudo o que se vê é um tapume plástico que explica: a loja abrirá apenas no dia 26 de outubro.

A data marca, além da inauguração do espaço, o lançamento oficial do Surface, tablet da Microsoft que é a grande aposta da empresa para recuperar o terreno perdido para Apple e Google. Rodando o Windows 8, que também começará a chegar agora no mercado, o tablet também marca a chegada da MS no controle do hardware.

Fachada da nova loja da Microsoft na Times Square. Foto: TATIANA DE MELLO DIAS/ESTADÃO

Há alguns meses o mundo já conhece a cara do novo Windows. A Microsoft não se preocupou em fazer mistério sobre a nova versão de seu sistema operacional, que chega completamente redesenhado e simboliza uma mudança nos rumos da empresa.

E o mercado está otimista. Segundo a Reuters, no Wal Mart dos EUA a pré-venda de PCs com Windows 8 foi ‘melhor do que o previsto’.

O evento da Microsoft começará hoje às 10h em Nova York (12h pelo horário de Brasília). Acompanhe a cobertura completa aqui pelo Twitter do Link.

O evento também está sendo transmitido ao vivo por aqui.

*A reportagem viajou a convite da Asus