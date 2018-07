??? Provedores de internet do país são impedidos de interferir na conexão dos usuários, mesmo contra seus interesses comerciais

SÃO PAULO – A neutralidade na rede, princípio que define que as provedores de internet devem garantir acesso igual atodos os usuários, agora é garantida por lei na Holanda.

A legislação foi aprovada pela maioria do Parlamento holandês.

O país é agora a primeira nação europeia a ter a neutralidade garantida. Isso já acontece no Chile desde julho do ano passado. Aqui no Brasil, o Marco Civil da Internet, caso fosse aprovado como está,também definiria regras semelhantes.

A lei enfrentou oposição das operadoras de telecomunicações na Holanda, que queriam regular o acesso à aplicativos como Skype e WhatsApp.

Com a nova lei, não pode haver interferência. Os usuários têm o direito de usar a conexão com os aplicativos que quiserem, mesmo que isso entre em conflito com os interesses comerciais das operadoras.