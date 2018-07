Tribunal holandês recusou pedido da Samsung

AMSTERDÃ – Um tribunal holandês indeferiu nesta sexta-feira, 14, uma ação da Samsung Electronics contra todos os produtos da Apple que usam tecnologia 3G, como iPhone e iPad.

Uma corte em Haia não aceitou as acusações da Samsung de infração de patente pela Apple e também rejeitou as alegações da Apple no caso.

No começo do mês, a Samsung teve que fazer uma atualização em três smartphones para escapar da proibição da venda das versões anteriores, que para um tribunal da Holanda violavam uma patente da Apple.

/ REUTERS

