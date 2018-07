Província de Branban testará tecnologia com linhas que se iluminam à noite para aumentar a segurança nas rodovias

SÃO PAULO – Neste ano, a Holanda testará uma nova tecnologia para ‘estradas inteligentes’, com uma tinta especial que brilha no escuro e exibirá aos motoristas avisos sobre o tempo e condições das estradas.

“Um dia estava no carro, na Holanda, e fiquei impressionado com as estradas: gastamos milhões nelas, mas ninguém parece se importar em como elas estão e como se comportam”, disse Daan Roosegaarde à revista inglesa Wired, o designer por trás do projeto. “Comecei a imaginar uma rota 66 do futuro, em que a tecnologia salta da tela do computador e se torna parte de nós.”

O projeto, que ganhou prêmio ‘Melhor Conceito do Futuro’ no Dutch Design Awards, coloca no piso das estradas elementos que brilham à noite, aumentando a segurança da via. A tinta tradicional dos traçados nas estradas será substituída por uma tinta com um pigmento especial que é carregado durante o dia pela luz do sol e pode brilhar no escuro por até 10 horas.

A tinta também será usada para o desenho de flocos de neve na superfície da estrada. Quando a temperatura atingir um certo ponto, os desenhos se tornarão visíveis, indicando aos motoristas que a rodovia está escorregadia e com riscos de deslizamento.

O local que terá os primeiros 100 metros com a nova tecnologia será a província de Branbant, em meados deste ano. Posteriormente, os desenvolvedores do projeto querem testar a ideia em outros países, como nos Estados Unidos. O próximo passo é, para os próximos cinco anos, investir em indicadores de faixas especiais para veículos elétricos, luzes interativas que se ativam quando o veículo passa e luzes ativadas por energia eólica.