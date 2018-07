O IMDb, site que contém a maior base de dados sobre cinema do mundo, está com um problema: os trabalhadores da indústria cinematográfica querem que o site não mostre mais as datas de nascimento dos profissionais da área. Eles dizem que isso provoca discriminação por idade.

A Writers Guild of America está liderando esse processo. Eles e outras entidades entraram em contato com o site para tirar o ar as datas de nascimento. A reclamação não diz respeito aos atores e diretores mais famosos, mas a quem trabalha atrás das câmeras. A alegação é que as empresas preferem empregar pessoas na faixa dos 25 anos, e publicar as datas de nascimento poderia piorar a situação.

Mas o IMDb não tem nenhuma pressa em resolver essa situação. O site The Wrap diz que o IMDb tem a cultura da internet – se foca em reunir o maior número de dados e informações disponíveis. Mas os veteranos da indústria do entretenimento ainda não entendem muito bem essa dinâmica.

Depois da publicação da reportagem, um produtor até entrou em contato com o site contando a sua própria história. Ele disse que a idade listada no perfil dele estava incorreta, mas ninguém respondeu aos seus e-mail pedindo para remover aquela informação. “Eu não consegui falar com ninguém pelo telefone”, alega. Ele cogitou contratar um advogado para resolver a questão.

Outras duas pessoas enfrentaram problemas smilares. Um deles foi listado com 38 anos, quando na verdade só tinha 30. E nem a certidão de nascimento foi sificiente para mudar. “Eu não sei onde eles conseguem aquelas informações”, disse ele ao The Wrap.

Col Needham, co-fundador do IMDb, acredita que o site tem a responsabilidade de oferecer dados factuais e extensivos. Na maioria dos casos, indivíduos ou seus assessores providenciam as informações. Em outros casos, os dados são retirados de notícias em jornais e revistas. Para ter certeza, muitos perfis não exibem as datas de aniversário. Um porta-voz do IMDb disse ao The Wrap que o site remove, sim, informações incorretas. Mas, no caso das datas de aniversário, a pessoa precisa realmente provar a incorreção.

“Os usuários do IMDb acreditam que, ao usar nosso site, eles estão recebendo informações biográficas extensas e precisas. Quando há alguma informação que não pode ser confirmada, nós a removemos. Nada é mais importante para nós do que a confiança dos clientes”.

As entidades estão pressionando o site a rever suas regras. Querem que os próprios listados possam alterar seus dados. O IMDb estuda realizar encontros para discutir o tema e a empregabilidade, mas nada foi decidido.