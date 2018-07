FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

LOS ANGELES – Cineastas e atores de Hollywood expressaram indignação na quarta-feira após a Sony Pictures ter cancelando o lançamento da comédia A Entrevista, que faz paródia com a Coreia do Norte, por causa de ameaças feitas por hackers que recentemente lançaram um grande ciberataque contra a companhia.

Os atores Ben Stiller, Steve Carell, Rob Lowe, o apresentador Jimmy Kimmel e o cineasta Judd Apatow, todos amigos dos atores principais de A Entrevista, Seth Rogen e James Franco, criticaram a decisão tomada pelas redes de cinema e pela Sony.

Lowe, que faz uma ponta no filme, tuitou: “Nossa. Todo mudo cedeu. Os hackers venceram. Uma vitória total e completa para eles”.

O filme satírico conta a história de um apresentador de TV (Franco) e seu produtor (Rogen) que conseguem uma entrevista com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e são recrutados pela CIA para assassiná-lo.

A Sony Pictures cancelou o lançamento do filme, em 25 de dezembro, depois que grandes redes de cinema dos EUA decidiram adiar as exibições, à medida que hackers forçaram uma mudança de planos sem precedentes em um grande lançamento de filme.

Kimmel, pelo Twitter, chamou a decisão de “um ato antiamericano de covardia que valida ações terroristas e estabelece um terrível precedente”.

Stiller, que dirigiu e estrelou a comédia “Zoolander”, de 2001, sobre um modelo que passa por uma lavagem cerebral para assassinar um fictício primeiro-ministro da Malásia, classificou o cancelamento de A Entrevista como uma “ameaça à liberdade de expressão”.

Carell, que dividiu a tela com Rogen em diversas comédias, disse que é “um dia triste para a expressão criativa”.

Tanto Carell quanto Stiller tuitaram fotos de Charlie Chaplin interpretando sua paródia sobre Adolf Hitler, “O Grande Ditador”, de 1940.

Franco e Rogen, que dirigiram, produziram e escreveram A Entrevista com o parceiro de filmes Evan Goldberg, não fizeram pronunciamentos públicos na quarta-feira.

Uma fonte do governo dos EUA disse que investigadores haviam determinado que a Coreia do Norte estava por trás do ciberataque do mês passado contra a Sony, vazando documentos e alcançando as manchetes mundiais.

/ REUTERS