O serviço de vídeo do Google, o YouTube, está negociando com estúdios de cinema de Hollywood um serviço mundial de locação de vídeos que pode ser lançado até o final do ano, segundo afirmou o Financial Times nesta segunda-feira, 30.

—-

Citando fontes com conhecimento da situação, o jornal informou ser provável que o serviço seja lançado primeiro nos Estados Unidos e posteriormente em outros países.

O Google e o YouTube “falaram sobre o número de pessoas que poderiam encaminhar a esse serviço, e é imenso,” afirmou o jornal, citando um executivo que conhece o plano.

Os filmes estariam disponíveis, ao mesmo tempo em que são lançados em DVD, na loja iTunes, da Apple, e na Amazon.com, segundo a publicação.

O jornal afirmou ainda que as negociações estão em curso há meses, mas se tornaram mais urgentes nas últimas semanas, já que a Apple deve anunciar esta semana novos desdobramentos em seus serviços de TV.

(REUTERS)