O acusado, um colombiano que entrou no evento sem credencial, foi flagrado tentando sair com três notebooks

SÃO PAULO – Um homem foi detido na Campus Party na tarde desta quinta-feira, 9, suspeito de roubo de notebooks. Em nota, a organização do evento disse que o homem foi detido ao passar pelo controle de segurança com três notebooks na mochila na saída da arena para a área de exposições aberta ao público. O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil.

O suspeito foi identificado como um colombiano, sem antecedentes criminais e não se tratava de um campuseiro e havia entrado na Arena e na área de camping sem credencial.

Em nota, a organização disse que o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista (Deatur), que mantém um posto de atendimento no Anhembi.

Diz a nota: “Justamente em função desta atuação conjunta, na tarde desta quarta-feira, houve o flagrante de um suspeito que portava três notebooks em sua mochila ao passar pela segurança que monitora a saída da Arena dos Campuseiros para a Área Expo (aberta ao público). A Deatur foi acionada pela Organização para tomar as providências necessárias.”

Os organizadores da Campus Party disseram que “as pessoas que tiverem alguma incidência devem se dirigir à sala da organização, na entrada principal, junto à área de credenciamento e, se identificarem ações suspeitas, devem comunicar à segurança imediatamente. Todas as incidências registradas serão avaliadas caso a caso após o término do evento”.

Um dos campuseiros, em meio ao tumulto formado enquanto membros da organização encaminhavam o acusado para fora do Anhembi em direção à delegacia mais próxima, disse ter reconhecido o homem. “Estava na minha barraca deitado quando senti alguém mexendo nela do lado de fora. Sai para ver o que era e ele saiu disfarçando. É o mesmo cara”.

Na segunda-feira, um campuseiro foi expulso da Campus Party por tentar invadir a rede interna.

