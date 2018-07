Peter Hobson/Reuters A Amazon foi a primeira companhia a lançar um alto-falante inteligente, em novembro de 2014. Hoje, ela domina uma fatia de 70,6% do mercado norte-americano no segmento. Inicialmente, havia o só Amazon Echo e Echo Dot, aparelhos cilíndricos equipados com a assistente pessoal da empresa, a Alexa. Com ele, é possível dar comando de voz para tocar música, pedir um carro e controlar equipamentos inteligentes da casa. Hoje, o Echo sai por US$ 179 nos Estados Unidos.

Um homem foi preso no estado norte-americano de Novo México, nos Estados Unidos, após a assistente virtual Alexa, presente na caixa de som inteligente Echo, fabricada pela Amazon, chamar a polícia em 2 de julho. Ele é acusado de bater em sua namorada e ameaçá-la de morte, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com o jornal New York Post, o crime ocorreu numa residência em Tijeras, uma cidade a 25 quilômetros de Albuquerque. Eduardo Barros, de 28 anos, começou uma discussão com a namorada após a vítima, supostamente, ter recebido uma mensagem de texto e ser acusada pelo namorado de traição. A partir de então, começaram as agressões verbais e, depois, físicas.

Durante o conflito, com uma arma em mãos e em meio a ameaças de morte, Barros perguntou à mulher se ela havia chamado a polícia. Nesse instante, um dispositivo da Amazon equipado com a Alexa e conectado a um telefone, entendeu a pergunta como um comando e imediatamente ligou para os policiais, segundo a oficial Felicia Romero.

Depois que a polícia retornou a ligação feita pela Alexa e Barros viu o número no identificador de chamadas, ele jogou a namorada no chão e a chutou no estômago e no rosto repetidas vezes. Segundo o relatório, o homem é um ex-condenado e tinha medo de voltar à prisão.

Foram necessárias uma equipe de negociação local e a Swat para negociar com o sujeito e libertar a mulher e sua filha. De acordo com o NY Post, a vítima teve pequenos ferimentos e a criança estava ilesa. Barros foi preso.

Alexa. A assistente pessoal Alexa foi desenvolvida pela Amazon e está presente nos dispositivos Echo, que são caixas de som inteligentes. Por meio do produto, é possível usar a assistente para tirar dúvidas, organizar agenda no dia a dia, fazer compras online, ligações e até chamar um Uber.

Hoje, a Amazon lidera o segmento de alto-falantes inteligentes nos Estados Unidos, mas outras empresas, como Google e Apple, já oferecem produtos semelhantes, como o Google Home e o Apple Pod, equipados com o Google Assistent e a Siri.