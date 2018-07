SAMSUNG GALAXY SIIIO que é? | A terceira versão do maior rival do iPhone Rumores | No que promete ser um emocionante novo round numa das brigas mais barulhentas do mundo da tecnologia, o smartphone da Samsung deve vir com armas poderosas. Entre as cogitadas estão câmera de 12 MP, memória RAM de 2 GB e tela de 4,6 polegadas, ou seja, tudo maior que o modelo atual. O que é certo é que ele usará a última versão do Android, chamada de Ice Cream Sandwich. Espera-se que o anúncio oficial do novo telefone ocorra em fevereiro. Expectativa de lançamento | Primeiro semestre