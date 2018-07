Homem trocou o endereço da conta bancária de Paul Allen pelo de sua casa, pediu um cartão de débito e transferiu US$ 15 mil

PIITSBURGH – Um homem foi detido nos Estados Unidos por se passar pelo o cofundador da Microsoft, Paul Allen — um dos homens mais ricos do mundo — , para fraudar sua conta bancária. Em uma denúncia criminal aberta na segunda-feira, 26, os investigadores federais alegam que Brandon Lee Price, um soldado do Exército, trocou o endereço de uma conta bancária de Paul Allen pelo de sua residência. Ele depois pediu a entrega de um cartão de débito para pagar gastos pessoais.

O presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer (à esq.) e Paul Allen, cofundador da empresa. FOTO: ROBERT SORBO/REUTERS – 25/12/2011

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Price ligou para o Citibank em janeiro e alterou o endereço de uma conta em nome de Allen, de Seattle para Pittsburg. Telefonou outra vez três dias depois dizendo ter perdido seu cartão de débito e pediu que um novo cartão fosse entregue, de acordo com o inquérito do FBI, a polícia federal dos EUA, aberto em fevereiro.

O cartão foi usado para fazer uma transferência de US$ 15 mil e para pagar um empréstimo de US$ 658,81 no Banco das Forças Armadas. Câmeras filmaram Price fazendo compras em uma loja de videogame.

Os investigadores descobriram que Price estava listado como ausente no Exército e que era procurado por deserção. Ele foi preso em 2 de março e ficará detido até 2 de abril, caso o Exército não o leve sob custódia.

David Postman, um porta-voz de Paul Allen, disse que a fraude foi detectada pelo banco, que alertou a polícia. A única transação aparentemente bem sucedida — entre as quatro listadas no inquérito que somam US$ 15.936, 99 — foi o pagamento do empréstimo, segundo Postman. ”Claramente, é um alerta de que qualquer pessoa pode ser vitima deste crime”, disse o porta-voz.

A denúncia não detalha como Price conseguiu alterar o endereço da conta bancária. Uma porta-voz do Citibank disse que a empresa não comenta os detalhes de brechas de segurança ou de contas de clientes. Em um comunicado, a porta-voz Catherine Pulley disse que o banco “identificou uma ação de uma conta fraudulenta e passou a questão às autoridades”, e que “vai continuar a colaborar para as investigações”.

Paul Allen fez sua fortuna ao fundar a Microsoft com Bill Gates, em 1975. Ele deixou a empresa de software em 1983. Allen é fundador e presidente da Vulcan, uma empresa que gerencia seus negócios e iniciativas beneficentes. A revista Forbes estima a fortuna de Allen em US$ 14,2 bilhões.

/ AP