A página inicial do Google faz nesta quinta-feira, 21, uma homenagem aos 30 anos do clássico jogo Pac-Man, criado pelo japonês Toru Iwatani. O tradicional símbolo do Google foi substituído por uma versão simples do game, com 250 fases e até trilha sonora, que pode ser jogado usando as teclas direcionais do teclado.

Como no game original, também conhecido como ‘come-come’ no Brasil, o jogador precisa fugir dos monstrinhos e ao comer os pontinhos brilhantes e maiores, a situação se inverte e você tem alguns segundos para eliminar os monstros.

Na home do Google, o jogo é acionado quando o usuário deixa a página do Google aberta por cerca de 10 segundos, mas o game também é iniciado ao clicar o botão ‘Insert Coin’ (aviso tradicional dos fliperamas), que substitui o botão ‘Estou com sorte’ ou ‘I’m Feeling Lucky’, na página em inglês do Google.

É a primeira vez que é usada uma ação interativa no símbolo do Google, afirmou o blog oficial da empresa. E também é a primeira vez que a brincadeira com o símbolo ficará no ar por mais de 24 horas. O joguinho do Pac-Man deve ficar na página até o fim deste sábado, 22.