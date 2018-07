Na abertura oficial do evento, organizadores fazem homenagens às vítimas da tragédia de Santa Maria e ao hacker Aaron Swartz

SÃO PAULO – Durante a abertura oficial da Campus Party 2013, o tradicional grito de “OOOOOO” que corre o tempo todo pelo pavilhão do Anhembi foi substituído por um minuto de silêncio em razão da tragédia em Santa Maria.

Responsável pela apresentação da abertura, Bruno Souza, presidente Instituto Campus Party Brasil, lembrou que as vítimas eram jovens celebrando suas conquistas, como todos os jovens presentes na Campus. Ghissia Hauser,representante da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul, agradeceu a todas as ações de caridade e de apoio demonstradas.

Na sequência Mario Teza, diretor geral do evento agradeceu à presença de todos, em especial dos 8 mil participantes que possibilitam a verdadeira “garagem do Vale do Silício brasileiro” que é Campus Party. Patrocinadores, apoiadores e representantes do governo também subiram ao palco para agradecimentos.

Depois foi a vez do ex-astronauta Buzz Aldrin subir ao palco. Aldrin foi o segundo homem a pisar na lua e é destaque desta edição da Campus Party. Ele fala amanhã no palco principal às 13h e prometeu uma conversa sobre o “passado e o futuro que esperamos”.

Antes da contagem regressiva de 25 segundos para a abertura oficial do evento, o hacker ativista Aaron Swartz recebeu uma homenagem em forma de um breve vídeo. A edição deste ano da Campus Party é dedicada a ele. Pela primeira vez o evento é dedicado a uma pessoa. Swartz foi encontrado morto no dia 11 de janeiro em seu apartamento e enfrentava um processo por ter baixado artigos acadêmicos do acervo de publicações científicas JSTOR, de dentro do Massachusetts Institue of Technology (MIT).

O lema para os próximos dias de evento ficam resumidos nas palavras que Demi Getschko disse no palco: “Aproveitem o momento , a oportunidade de seguir em frente no empreendedorismo”. Getschko é diretor presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR e é considerado um dos pais da internet no Brasil.

