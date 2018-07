A Honda lançou um misto de aplicativo e game para iPhone disponível para download gratuito na loja virtual da Apple. O jogo usa os recursos do GPS e sensor de movimento para que o piloto possa dirigir pelas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte usando o telefone como volante. Também é possível através do aplicativo encontrar concessionárias da marca.

O jogo se chama Honda City, como o carro, e tem criação e desenvolvimento assinados pela BG Interativa.