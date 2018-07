De olho em quem está comprando o primeiro computador, a Dell lançou o Dimension 1000, uma máquina especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro. De baixo custo, é feito para competir com aqueles computadores que vendem aos montes nos hipermercados e magazines. Será que o PC popular aguenta o tranco do uso do dia a dia?

O Dimension 1000 vem em três configurações distintas: a mais simples, com processador Sempron e 1 GB de RAM; a intermediária com Atlhon X2 e 2 GB de RAM; e a melhor, com Athlon X2 e 3 GB de RAM.

O mais básico, o Sempron (com Windows Vista Basic), custa R$ 899. O intermediário, R$ 1.349. E o top, R$ 1.699. Tanto o intermediário quanto o top vêm com Windows Vista Home Basic.

Os Dimension 1000 são vendidos sem monitor, que pode ser comprado separadamente.

Por R$ 899, o que a Dell entrega é um computador bastante honesto. Mesmo tão limitado, com 1 GB de RAM, o aparelho dá conta de navegação básica muito bem. A placa de vídeo integrada, uma Nvidia GeForce 6150 SE, dá conta de reproduzir bem DVDs e vídeos baixados da web. Vídeos de alta definição fazem o computador sofrer, mas até aí, muito PC metido a poderoso derrapa na mesma situação.

A única coisa ruim do Dimension 1000 mais modesto é o sistema operacional. O Windows Vista Starter é pavorosamente ruim. Limitado demais, o sistema acaba prejudicando o desempenho do Dimension. Se viesse com um Windows XP, a história seria muito diferente.

O Sempron, o processador da AMD que equipa o Dimension, é um enorme injustiçado. Ele se dá melhor em tarefas simultâneas que um Celeron de entrada e serve até para jogos mais leves, se acompanhado de uma placa de vídeo mais poderosa. Mas, como não conta com o marketing violento da Intel, muita gente nem sabe que o pequeno processador de baixo custo é bastante funcional.

Ele ainda vem com HD de 160 GB e gravador de DVD. Um bom espaço inicial de armazenamento, e o gravador de DVD é item de primeira necessidade para o usuário de primeira viagem.

É possível encontrar computadores com a configuração inicial do Dimension 1000 no mercado por menos. Em uma rápida pesquisa, máquinas equivalentes custavam R$ 600 a R$ 700. Mas quando falamos de computadores para iniciantes, o preço é apenas um dos fatores a serem considerados.

O principal fator do Dimension 1000 é o pós-venda. E nisso, a Dell tem um trunfo. O Dimension 1000 oferece um ano de garantia e suporte técnico veloz. Tem fabricante no Brasil que deixa o usuário até 2 meses com a máquina parada se acontece um defeito. Com a Dell, a velocidade de resposta é muito maior. Em alguns casos, 72 horas depois a máquina está funcionando de novo. Sem falar que o suporte telefônico da empresa é ágil e atencioso. Só por isso, a máquina já valeria o dinheiro extra.

Outro ponto positivo importante é a capacidade de atualização da máquina. Pode-se aumentar a memória do computador sem afetar a garantia. É possível até instalar uma placa de vídeo mais potente, desde que o consumo energético seja de no máximo 50 Watts. Não dá para colocar um monstro dentro do Dimension 1000, mas é possível instalar uma GeForce 9500 GT ou uma ATI Radeon 4650, que têm desempenho muito superior que o do chipset integrado.

As configurações mais parrudas do Dimension 1000 são bem mais interessantes. Além de trazer processadores de 2 núcleos – o competente Athlon X2 – a adição do Windows Vista Home Basic melhora bastante a usabilidade do computador. A versão top, de R$ 1.699, por causa dos 3 GB de RAM, dá conta tranquilamente do sistema operacional. Mesmo os 2 GB da versão intermediária dão conta do recado.

Com um bom pacote de serviços atrelado a si, o Dimension 1000 é uma alternativa honesta aos PCs de baixo custo. Vendido em 12x sem juros, em lojas físicas e no site da Dell, é um bom ponto de partida para o novato.