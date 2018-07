No voo rumo a Las Vegas, em duas fileiras havia três pessoas usando iPads. Essa densidade significava alguma coisa – e a Consumer Eletrônics Show (CES) deste ano veio confirmar que os tablets são uma das tendências do ano. A pré-abertura da feira, nesta quarta-feira, 6, comprovou isso. O tablet da Apple, lançado há exatamente um ano, criou uma nova categoria que agora floresce e ganha frutos de todos os tipos e formatos.

A primeira novidade é que finalmente foram apresentados os tablets que rodam a nova versão do Android, o HoneyComb. A versão 3.0 foi desenvolvida especialmente para esse tipo de aparelho. A anterior já equipa alguns outros – como o Galaxy S, por exemplo – mas deixa a impressão de que o tablet poderia fazer mais. E pode. O HoneyComb tem novos aplicativos e versões melhoradas, como o Google Maps, que vem em versão 3D. A visualização também é um pouco diferente do Android para celular.

Mas, para isso, ele precisa de motor. E a nova geração de tablets HoneyComb têm processadores de núcleo duplo para aguentar o sistema.

“É importante porque o HoneyComb foi completamente desenvolvido para tablets, o que melhora a interface para o usuário”, disse Sangay Jhan, CEO da Motorola. A empresa lançou seu Xoom, o primeiro tablet com processador de núcleo duplo. A demonstração impressionou a plateia. Ele tem tela HD 10,1″, é multitarefa, tem câmeras frontal e traseira e acesso à rede 3G, que poderá ser ampliado para 4G.

Segundo a Motorola, o Xoom será lançado na América Latina logo após os EUA. O preço “deve ficar na faixa dos concorrentes” – o iPad e o Galaxy Tab. O Xoom também terá preços diferenciados para as versões 3G e Wi-Fi e apenas Wi-Fi.

A Asus também lançou o seu HoneyComb. O Eee Pad Slider tem uma tela do mesmo tamanho, mas um diferencial que pode agradar quem precisa digitar muito: ele tem uma tela deslizante, o que o torna mais parecido com o notebook.Também tem processador dual core (Tegra, da Nvidia) e duas câmeras.A configuração é parecida com a do Toshiba Tablet, também apresentado no evento.

O HoneyComb, porém, não funciona no Galaxy Tab, o recém-lançado (e já bem sucedido) tablet da Samsung. A empresa, porém, apresentou uma versão mais simples e barata do aparelho, equipada apenas com conexão Wi-Fi.