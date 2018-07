FOTOS: Reprodução/Henn-na Hotel FOTOS: Reprodução/Henn-na Hotel

SÃO PAULO – Nagasaki, no Japão, deve ganhar um novo hotel em julho deste ano. Chamado Henn-na Hotel, o empreendimento deve contar inicialmente com 72 quartos (número que dobrará em 2016) e cobrará diária de 7 mil e 9 mil ienes (cerca de R$ 163 e R$ 210). Até aí, tudo bem, não fosse o fato de se tratar de um hotel gerenciado por robôs.

A empresa responsável pelo hotel, a Huis Ten Bosch, disse que contará no início com 10 empregados robôs – todos humanóides, ou seja, que imitam a aparência humana. Além disso, no lugar de chaves, as portas dos quartos serão equipadas com reconhecimento facial, que permitirá apenas a entrada do hóspede cadastrado.

Entre as funções nesta primeira etapa, está o de realizar check-in e check-out de hóspedes. Mas essas tarefas devem ser ampliadas no futuro. Segundo afirmação do presidente da companhia, Hideo Sawada, mais de 90% dos serviços em hoteis serão operadoras por robôs.

Entre elas, estão previstas a de limpeza de quarto, auxílio no transporte de bagagens e de concierge.

O hotel ficará localizado em um parque temático, também chamado Huis Ten Bosch, que recria uma cidade holandesa, contando inclusivo com réplicas de construções conhecidas do país europeu.