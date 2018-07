Serviço de compartilhamento de arquivos perdeu batalha contra Hollywood e terá de pagar multa de US$ 130 milhões

SÃO PAULO – Depois do fim do isoHunt, outro serviço de compartilhamento de arquivos foi penalizado pela Justiça americana. Nesta terça-feira, 3, o site Hotfile foi condenado a pagar US$ 130 milhões à MPAA (Motion Picture Association of America) por permitir o download de filmes e séries.

Além de pagar a multa, o site terá de sair do ar caso não instale em seu sistema um filtro capaz de detectar que os arquivos subidos pelos usuários infringem direitos autorais.

A tecnologia para instalar esse filtro existe, mas o Hotfile inseriu em sua página inicial um comunicado dizendo que foi “permanentemente encerrado”, e avisando aos usuários que estão procurando por seus filmes ou séries favoritos que “existem jeitos de consegui-los em alta qualidade por plataformas legais”.

“Esse julgamento é outro passo importante para proteger a internet. Sites como o Hotfile, que têm lucro a partir da criatividade e do trabalho sério de outras pessoas, são um desserviço às pessoas, que merecem produtos de alta qualidade”, disse o executivo da MPAA Chris Dodd, em um comunicado à imprensa.

Criado em 2009, o Hotfile contava com 5,3 milhões de usuários registrados, tinha cerca de 123 milhões de arquivos armazenados em seus servidores, que, juntos, geraram aproximadamente 2,9 bilhões de downloads.

De acordo com a MPAA, 90% do acervo do site era de arquivos protegidos por copyright. Em contrapartida, o Hotfile alegou que não era responsável pelo comportamento de seus usuários, mas a justificativa não foi suficiente, especialmente depois que o serviço não se qualificou para a proteção de “porto seguro” dentro das leis de copyright dos EUA.