Em época de Twitter e redes sociais, a Microsoft tenta dar nova relevância a uma das formas de comunicação mais antigas na internet: o e-mail. Hoje a empresa apresentou uma série de mudanças no Hotmail, o serviço de e-mail online mais popular do Brasil, com cerca de 47 milhões de contas ativas, segundo a Microsoft, e mais de 20 milhões de visitantes únicos por mês, de acordo com números de dezembro da Comscore.

Há novas formas, por exemplo, de exibição das mensagens eletrônicas para combater a enorme quantidade de spams que trafega na internet. O usuário do Hotmail pode escolher se quer exibir apenas os e-mails recebidos de pessoas marcadas na lista de contatos. Com o filtro, fica mais fácil visualizar as mensagens que importam, principalmente se a pessoa tem uma caixa de entrada com centenas de e-mails não lidos.

Como já mostramos aqui na edição digital do Link, também é possível cadastrar contas de redes sociais no Hotmail e visualizar, por exemplo, as atualizações do Facebook, do Twitter, do Flickr e de muitos outros serviços (menos do Orkut, do Google), concentrando a leitura desses serviços na caixa de entrada. Além disso, dá para “puxar” os seus contatos das redes sociais, incluindo também do LinkedIn.

Algumas mudanças trazem algumas características que antes só existiam no Gmail. Agora há uma opção para agrupar os e-mails em conversas. Por exemplo, quando você responde uma mensagem, o e-mail enviado é agrupado à ela. E se a pessoa responder outra vez, a nova mensagem também aparecerá junto, na mesma ‘conversa’. A busca por e-mails também ficou mais inteligente. Ao digitar um termo, surgem os nomes correspondentes dos seus contatos, se você quiser procurar os e-mails só de uma pessoa. Também há como fazer pesquisas de termos que aparecem no assunto do e-mail.

A Microsoft também integrou seu editor online de documentos do Office, para o usuário que quiser criar ou guardar documentos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint e anotações do OneNote.

E para facilitar a troca de arquivos por e-mail, o limite para anexos subiu para 10 gigabytes, mas cada arquivo só pode ter até 50 megabytes. Ou seja, você pode carregar até 200 arquivos de 50 MB em um único e-mail. Isto é bom para quem quer compartilhar fotos pesadas, que chegam a ter de 3MB a 5MB cada, ou pequenos vídeos gravados com o celular ou câmeras digitais.