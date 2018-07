Mais de 12 anos depois da aquisição do Hotmail pela Microsoft, a empresa lançou nesta segunda-feira, 14, o domínio brasileiro do seu serviço de e-mail. Os usuários agora podem criar contas de e-mail com o final @hotmail.com.br. Antes, o Hotmail tinha apenas o domínio .com.

Quem já tem uma conta de e-mail, terá de criar outra para poder usar o novo domínio brasileiro. E é possível vincular a conta antiga à nova. A iniciativa é uma boa oportunidade para quem sempre quis registrar um e-mail com o seu nome completo (nome e sobrenome inteiros), mas não conseguia porque o endereço já estava tomado no domínio hotmail.com.

O Brasil é um dos países onde o Hotmail é mais utilizado. Cerca de 20,1 milhões de brasileiros — entre os 24 milhões que acessam serviços de e-mail online – usam o serviço da Microsoft, de acordo com a Comscore. Criado em 1996, o Hotmail foi o primeiro serviço de e-mail gratuito e online do mundo. Antes dele, as pessoas precisavam acessar o e-mail — cujas contas eram oferecidas pelos provedores de internet — usando um programa instalado no computador, como o antigo Eudora.

Novo visual

Junto com a novidade, a Microsoft liberou o acesso à nova versão do Hotmail para todos os usuários do serviço. O e-mail agora pode ser vinculado a contas de redes sociais como Twitter e Facebook. Além disso, ele tem opões para visualizar e-mails apenas dos seus contatos mais próximos (marcados na sua lista de contatos).

Além disso, os e-mails recebidos e respondidos podem aparecer agrupados em um só, como uma conversa única, da mesma forma que no Gmail.

