Tradicional fabricante divulgou queda de quase 44% em seu lucro trimestral

SAN FRANCISCO – A HP divulgou nesta quarta-feira, 22, uma queda de quase 44% em seu lucro trimestral, atingida por vendas fracas de computadores e impressoras.

A empresa do Vale do Silício registrou lucro líquido de US$ 1,47 bilhão no primeiro trimestre fiscal, ou US$ 0,73 dólar, ante US$ 2,6 bilhões, ou US$ 1,17 dólar, um ano antes.

Excluindo itens excepcionais, a HP lucrou US$ 0,92 dólar, acima da estimativa média de analistas, de US$ 0,87 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da empresa caiu 7% para US$ 30 bilhões, pouco abaixo das previsões de Wall Street.

A HP viu quedas nas vendas de seus três principais produtos -computadores, impressoras e equipamentos para empresas.

A ação da empresa teve desvalorização de 1,39% no pregão nesta quarta-feira e fechou a US$ 28,94 na NYSE.

/ Reuters