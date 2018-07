O grande trunfo da HP para o período, no entanto, são os desktops All-in-One. O formato tem se tornado comum com o advento da tecnologia para netbooks, que permitiu a confecção de computadores com componentes menores que os do tradicional modelo torre.

O MS200 é o modelo “econômico” da HP. Com monitor de LCD de 18,5” e processador AMD AThlon Dual Core, o All-in-One oferece grande economia de espaço e boa performance pelo competitivo preço de R$ 2 mil.

O modelo mais peculiar apresentado pela HP na coletiva de hoje foi um netbook voltado quase que exclusivamente para o público feminino. O HP Mini 110 tem design assinado pelo Studio Tord Boontje, da Holanda, que pode ser percebido nas imagens de efeito metalizado tridimensional na superfície do PC. O efeito é obtido através do uso de múltiplas camadas na tampa do netbook, e o estúdio também desenvolveu 15 papéis de parede personalizados para o modelo.

O HP Mini 110 tem tela de LED de 10,1”, e pesa pouco mais de 1,2 kg. Seu modelo mais simples (110-1020br) tem processador Intel Atom, 1 Gb de memória RAM, e ainda vem com o Windows XP, custando cerca de R$ 1.400. O netbook pode chegar aos R$ 1.800 quando conta com 2 Gb de memória RAM, além de HD maior, leitor Bluetooth, e Windows 7 Starter Edition.