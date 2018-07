Nova presidente-executiva da empresa afirma que quer adiantar decisão sobre cisão da unidade de PCs

LAGUNA NIGUEL – A nova presidente-executiva da Hewlett-Packard, Meg Whitman, tem como objetivo tomar uma decisão sobre o futuro dos negócios de PC da companhia até o final deste mês.

O ex presidente-executivo, Leo Apotheker, disse em agosto que a empresa estava considerando separar a unidade do restante da empresa. Na noite de terça-feira, 4, Whitman disse que pretende determinar o destino da divisão “muito mais rápido” do que havia planejado Apotheker “porque a incerteza não está ao nosso lado aqui”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Essa é uma decisão que eu gostaria de tomar certamente até o final de outubro”, disse Whitman em evento da revista Fortune Mulheres Mais Poderosas.

Falando à Reuters depois de sua apresentação, Whitman disse que definição de outubro para uma decisão sobre o negócio de PC “pode escorregar um pouco”, mas o processo de avaliação é “certamente muito mais acelerado” do que tinha sido com Apotheker.

Whitman afirmou estar “de mente aberta” sobre qual rumo tomar quanto ao negócio de PCs.

/ Lisa Richwine (REUTERS)