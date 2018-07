Empresa de Bill Gates cria jeito de navegar no Windows com Kinect; Hewlett-Packard lança primeiro notebook com Leap Motion incorporado

SÃO PAULO – A quarta-feira, 25, trouxe duas boas novidades para a área de controle por gestos na computação.

A Hewlett-Packard anunciou hoje o lançamento do primeiro notebook com Leap Motion incorporado, enquanto o site The Verge publicou vídeo com novidades do Kinect para Windows, mostrando inovações do centro de pesquisa da Microsoft no Reino Unido.

O lançamento da HP, o HP Envy 17 Leap Motion SE, chega ao mercado americano em 16 de outubro, com um preço de US$ 1.049,99.

Cinco aplicativos especiais para o sistema virão junto com o notebook e, para ligar ou desligar o Leap Motion, cabe ao usuário apenas apertar a barra de espaço e a tecla ‘function’ juntos.

A Microsoft, por sua vez, está prestes a divulgar novidades do Kinect para Windows: apesar de já estar disponível há tempos para o sistema operacional, ainda não havia sido criada uma maneira eficaz de navegar usando o controle de gestos. A iniciativa da empresa, entretanto, não é abolir teclado e mouse, mas sim criar uma interação eficaz entre os periféricos e o sistemas de gestos.

“Queremos que os gestos não precisem ser precisos para funcionarem. Temos o teclado e o mouse para serem precisos, os gestos devem funcionar de maneira simples”, disse Abigail Sellen, chefe de pesquisa da Microsoft. Por exemplo, mover a mão para frente próximo à mesa faz o menu Iniciar se abrir, enquanto para fazer uma busca basta imitar o formato de uma lente com a mão.

De acordo com o The Verge, ainda não há previsão de quando a novidade da Microsoft vai sair do laboratório para os computadores do mundo todo.

