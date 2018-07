Empresa americana ficou em primeiro por suas operações sustentáveis e critérios energéticos

TORONTO – A ONG ambiental Greenpeace informou nesta segunda, 7, que a multinacional americana HP é a empresa eletrônica mais ecológica do mundo por suas operações sustentáveis e critérios energéticos. Já a canadense RIM, fabricante do celular BlackBerry, é a pior.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em seu relatório anual “Guia para uma eletrônica mais verde”, o Greenpeace indica que a HP melhorou três posições no ranking mundial e se colocou no topo da lista, com 5,9 pontos, numa escala de 10. Logo atrás, ficaram a Dell, com 5,1 pontos, e a Nokia, com 4,9 pontos.

A Apple, fabricante do iPhone e iPad, é a quarta empresa mais verde, após subir cinco colocações no ranking graças a seus “produtos verdes e operações sustentáveis relativamente fortes”.

Philips, Sony Ericsson, Samsung, Lenovo, Panasonic e Sony seguem na lista das dez principais companhias.

No outro extremo, a canadense RIM situa-se na última posição do ranking do Greenpeace, no 15º lugar, com somente 1,6 ponto.

“Nova na lista, a RIM precisa melhorar as informações e revelação de seu rendimento no meio ambiente, comparado com outros fabricantes de telefones celulares”, destacou o Greenpeace.

/ EFE