“A loja foi escolhida pela empresa para o lançamento dos produtos HP com Windows 7 em um show de humor e entretenimento aberto ao público que reforça o posicionamento da HP Store, da linha de computadores HP Pavilion e do Windows 7″, disse Cláudio Raupp, vice-presidente do Grupo de Sistemas Pessoais da HP Brasil.

Segundo a empresa, as HP Stores “têm como objetivo estreitar a experiência e contato da HP com o consumidor no ponto de venda”.

A empresa planeja lançar até novembro outras seis lojas em Florianópolis, Brasília, Belo Horizonte, Uberlândia e Cuiabá. No total, serão 17 HP Stores em 16 cidades brasileiras.