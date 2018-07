CEO da empresa diz que ainda não se decidiu sobre o futuro da plataforma de software móvel Palm webOS

Meg Whitman, CEO da HP desde setembro. FOTO: Reuters

FRANKFURT – A Hewlett-Packard quer ver um salto na receita do negócio de software, a presidente-executiva Meg Whitman disse ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. ”Quero dobrar ou triplicar a receita em software do atual nível de US$ 5 bilhões”, disse Whitman, sem falar em prazos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Whitman, nomeada em setembro para substituir Leo Apotheker, disse que a companhia ainda não tomou nenhuma decisão sobre o futuro da plataforma de software móvel Palm webOS. ”Isso é complicado”, respondeu ao jornal quando questionada sobre o futuro da unidade. “Precisamos de uma boa decisão, não de uma decisão rápida”, acrescentou.

No mês passado, fontes disseram à Reuters que a HP estava pensando em vender a Palm webOS. O negócio poderia chegar a centenas de milhões de dólares, menos do que os US$ 1,2 bilhão que a fabricante pagou no ano passado.

A ex-presidente-executiva do eBay defendeu a compra por US$ 12 bilhões da fabricante britânica de software Autonomy, concluída em outubro. O negócio, o centro de uma polêmica mudança estratégica que custou o emprego de Apotheker, “foi uma boa aquisição”, segundo Whitman disse na entrevista publicada nesta quinta-feira, 1. ”A Autonomy tem potencial e podemos fazer dela uma unidade de rápido crescimento”, disse.

Oito semanas após a conclusão do negócio, a HP lançou os primeiros produtos com tecnologia da Autonomy .

/ Harro ten Wolde (REUTERS)