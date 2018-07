A HP vai recolher 78.740 baterias de aparelhos portáteis fabricados e vendidos na China por conta do risco de incêndio. A empresa americana descartou a possibilidade de o problema acontecer em outros países.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O defeito se manifestou em portáteis da HP e da Compaq, cujas baterias, fabricadas pela LG, superaqueciam-se e chegavam até a provocar pequenos incêndios e a explosão do aparelho.

A empresa afirmou que o problema “é isolado” e que fará “uma revisão completa dos componentes para assegurar a qualidade do produto e a segurança dos usuários”. Em nota, a HP disse ainda que as baterias defeituosas serão trocadas gratuitamente e que esse contratempo “não danificará o bom nome que a empresa tem mundialmente”.

Este não foi o primeiro problema causado pelo uso de baterias defeituosas que a HP enfrentou na China. Em 2010, a empresa teve que recolher mais de 19 mil baterias pela mesma razão, que se somaram às 15 mil recolhidas em 2009. Também em 2010, as autoridades chinesas denunciaram vários defeitos encontrados nos portáteis da HP, como falhas em chips para gráficos e em telas, somente quatro dias depois que a companhia havia sido forçada a pedir desculpas por outro caso de problemas de hardware.

A HP registrou lucros de US$ 2,3 milhões no segundo trimestre deste ano fiscal (de fevereiro a abril), 4,7% a mais que no mesmo período do ano passado, mas revisou para baixo suas previsões para o próximo trimestre e para o total de 2011.

/ EFE