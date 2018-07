A empresa apresentou os HTC 8S e 8X em parceria com a Microsoft

TAIPEI – A HTC Corp revelou nesta quarta-feira, 19, dois smartphones que utilizam o sistema operacional Windows Phone 8, da Microsoft. Os dispositivos estarão disponíveis em novembro, através de diversas operadoras em todo o mundo.

—-

Os dois dispositivos coloridos –o Windows Phone 8X e o Windows Phone 8S– vão concorrer diretamente contra a principal parceira da Microsoft no segmento, a Nokia, que também revelou dois aparelhos baseados no software Windows neste mês.

Enquanto a Nokia não nomeou as operadoras clientes de seus dispositivos, a HTC disse que seus aparelhos seriam vendidos pelas três principais operadoras norte-americanas, Verizon Wireless, AT&T e T-Mobile USA. A empresa também disse que diversos operadores na Europa e na Ásia vão vender seus dispositivos.

A HTC está sob forte pressão para melhorar suas vendas à medida que tem perdido terreno para Samsung e Apple.

Até agora, a HTC tem apostado em sua série One de telefones, mas as vendas desses modelos não têm conseguido manter o ritmo do iPhone, da Apple, e do Galaxy, da Samsung.

O CEO da Microsoft Steve Ballmer e Peter Chou, da HTC, apresentaram os aparelhos nesta quarta-feira, 19. FOTOS: Bredan McDermid/REUTERS

/REUTERS