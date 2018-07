HTC Hero: o melhor smartphone com Android

A HTC investe mais uma vez na personalização. Agora foi a vez de lançar um celular com o sistema do Google, o Android, completamente estilizado. O smartphone HTC Hero tem uma interface diferente, chamada de Sense. Com ele você clica no nome de um dos seus contatos e vê todas as chamadas e mensagens que enviou para ele. Os contatos ainda são integrados com os perfis do Facebook.

25/06/2009 | 16h52

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo