Fabricante de smartphones acusa a Apple de violar patentes adquiridas do Google na semana passada

SÃO PAULO – A HTC abriu um processo contra a fabricante do iPhone nesta quarta-feira, 7, por causa de violações de nove patentes adquiridas do Google na semana passada, relatou a agência Bloomberg.

—-

De acordo com a reportagem, as patentes envolvidas foram inicialmente compradas pelo Google da Palm, da Motorola e da Openwave Systems no ano passado e transferidas para a HTC no dia 1º.

O novo processo judicial contra a Apple é mais um capítulo das disputas de patentes entre fabricantes de celulares Android e a empresa dona do iPhone. Em outras ações, a Apple acusa fabricantes como Samsung, Motorola e a própria HTC de violar suas patentes em smartphones e tablets.

Em agosto, o Google anunciou a compra da Motorola por US$ 12,5 bilhões, cujo portifólio de patentes em telecomunicações pode proteger o buscador e seus parceiros do Android de ações judiciais semelhantes.

—-

