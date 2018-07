O HTML5 é o futuro da internet? Pode ser. Mas, por enquanto, menos da metade dos internautas têm browsers que suportam o novo formato.

Como se vê no estudo da Chitika, uma empresa de publicidade online, o Firefox 3.5 é o browser mais utilizado com suporte ao HTML5; e o Internet Explorer 8 é o mais utilizado sem suporte. Embora o browser da Microsoft esteja perdendo mercado, ele ainda responde à maior parcela de internautas no mundo.

O Read Write Web faz uma análise interessante: o IE9 terá suporte ao HTML5, mas deve-se levar em consideração que os usuários de Internet Explorer normalmente são os que mais demoram a atualizar seus browsers. Além disso, segundo a Adobe, o Flash é compatível com 99% dos browsers utilizados no mundo hoje.

Ou seja: talvez a adoção definitiva do HTML5 ainda demore mais um pouco.